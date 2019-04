CARON, Gérard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 avril 2019, à l`âge de 74 ans est décédé monsieur Gérard Caron. Il est allé rejoindre Gisèle Le Blanc son épouse et sa fille Martine. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil sa fille Anny (David Provencher) ; ses petits-enfants: Cédric, Béatrice, Justine et Éloïse. Il laisse également dans le deuil son frère Jean-Guy et sa soeur Ginette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Ceux qui l'ont connu se rappelleront de sa générosité, de son honnêteté et de sa bonté. Tout au long de sa vie, il a su mettre sa vie au profit des autres. La famille recevra les condoléances au :de 13h30 à 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation de l'Hôpital Saint-François d'Assise. La famille souhaite remercier particulièrement le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à M. Caron, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com.