BLOUIN, Solange



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 avril 2019, à l'âge de 85 ans 9 mois, est décédée, dans la sérénité et la paix, dame Solange Blouin, épouse de feu monsieur Maxime Blouin. Née à St-Jean I.O., le 5 juillet 1933, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Tremblay et de feu monsieur Rodolphe Blouin (feu Marguerite Ruel, sa deuxième maman). Elle demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Jean I.O. à une date ultérieure. Madame Blouin laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Lucette (Jean-Charles Chabot), Engelbert (Hélène Deblois), Gaétan (Lise Bernier), Marie-Marthe Gosselin (feu Arthur), Murielle Papillon (feu Lorenzo); son grand ami Emmanuel Desrochers; tous les membres de la famille de son époux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Solange était également la sœur de Noëlla (Raymond Gosselin), Jean-Marie (Irma Lapointe), Jeanne D'Arc et l'amie de Louis-Joseph Mathieu tous décédés. La famille remercie madame Aline Caron et tout le personnel de la Résidence des Chutes de même que tout le personnel du CHU pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués au fil des années et jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de