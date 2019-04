GUAY, Jean-Marie



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 14 avril 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, nous a quittés monsieur Jean-Marie Guay. Il était l'époux de feu dame Jeanne-D'Arc Côté et il demeurait à Saint-Placide de Charlevoix.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lavendredi le 26 avril, jour des funérailles, de 13 h à 14 h 30. Monsieur Jean-Marie Guay laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien (Mélanie Gagnon), Dana (Sébastien Gaudreault), Frédéric (Annick Tremblay); ses petits-enfants: Jordan, Alexandre, David, Amélie, Éliane, Simon, Camille; ses frères et sœurs: feu Simone (feu Armand Lavoie),feu Anne-Marie (feu Jean-René Tremblay), feu Julienne (feu Diamel Harvey), feu Arthur (Marie Lavoie), André (Marie-Blanche Tremblay), Brigitte (feu Arthur Bouchard), Roland (Margot Néron), Hélène (feu Jean-René Fortin), feu Denise (Raymond Bouchard), feu Jeannine, Pauline (Cyril Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial à son neveu Jérémie Lavoie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la