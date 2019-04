MORAN, George



Au Manoir Archer, le 14 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement monsieur George Moran, époux de feu dame Georgette Cantin, né à Québec le 10 octobre 1930, il était le fils de feu dame Imelda Nolin et de feu monsieur William John Moran.Les funérailles seront célébrées le 26 avril 2019 aules membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h 30. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. George laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Colette (feu Jean-Paul Couture, feu Clément Vallières), Suzanne (feu Jean-Marie Ferland, feu William Edouard Carruthers), Andrée Labrecque (feu Lucien Cantin). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. George était le frère de Robert Moran (Margaret Blanchard), Priscilla Moran (Guy Hamman), Claude Moran (Lillianne Adams), Thérèse Moran (Hervé Barnabé), Bill Moran (Gaby Thibodeau), tous décédés. George était le beau-frère de Madeleine Cantin (Paul Morency), Thérèse Cantin (Gérard Gilbert), Philippe Cantin (Clémence Poulin), Monique Cantin et Clément Cantin (Ginette Bernard), tous décédés. La famille remercie sincèrement tout le personnel du Manoir Archer et plus particulièrement l'équipe de l'unité de soins sous la direction de Madame Audrey-Jane Halk pour son attention et son affection pour George, pour les excellents soins prodigués, la gentillesse et le réconfort apporté. Un merci très spécial au Dr Charles Desjardins qui a été d'un grand soutien jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc, Téléphone : 418 657-5334, Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.