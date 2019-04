LABRIE, Noël



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 avril 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Noël Labrie, époux de madame Lorraine Dumont, fils de feu Louise-Anna Lavoie et de feu Léopold Labrie. Il demeurait à Québec.à compter de 9h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Dominique (Jean-François Laflamme), Martin et Geneviève; ses petits-enfants : Alycia, Maïka, Eva et Enzo; ses frères et ses sœurs : Jean-Paul (Hélène Bernard), Henrio (Réjeanne Côté), Émilien (Louise Beaulieu), Florent (Henriette Martineau), Hermel (Yvette Poulin), Fernando, Mathilda (Marcel Gagnon), Desneiges (Robin MacFarlane), Marie-Paule (Denis Roy) et Marcel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Dumont : Ginette (André Fradette), Ghislaine (André Sirois), Linda, Micheline (Jacques Couture), Johanne (André Lamontagne), Nathalie (Charles-Patrick Lanteigne) et Laurent Nadeau (Huguette Maheux); la famille Maheux; son filleul Vincent Sirois; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au grand nombre de personnes qui nous ont aidés à faire face à cette terrible maladie, ainsi qu'à notre voisin Gaston. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau # 200, Mont-Royal, Québec, téléphone : 1-877-725-7725, www.sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.