ST-CYR, Guy



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 avril dernier, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Guy St-Cyr, époux de madame Françoise Dugré. Il était le fils de feu monsieur Albert St-Cyr et de feu madame Marie-Paule Kirouac.La famille vous accueillera à lale vendredi 26 avril 2019 de 14 h à 17 h et 19 h à 21 h.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 h pour les condoléances. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie, Denis (Lysa Tremblay), leurs filles Karina-Maude, Laury-Ève et Carol-Ann; Pierre (Marianik Trudel), leurs filles Gabrielle et Camille; son frère Gaston (feu Suzanne Gaulin), sa sœur Jeannine, sa belle-sœur Christiane Blondeau (feu Raymond Dugré), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines. Il est allé rejoindre ses frères Maurice, Robert et Louis-Paul. La famille tient à remercier le docteur Pierre Leblanc de l'IUCPQ ainsi que le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour leurs soins remarquables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité-Joie, 28, Chemin des Cascades, Lac Beauport, (QC) G3B 0C4 ou à la Fondation des amis du Jeffery Hale, Pavillon 1270, deuxième étage, 1270, Chemin Ste-Foy, Québec G1S 2M6.