Avengers: Endgame: Comment vont-ils éliminer Thanos? Voici nos théories de fans! [VIDÉO]

ATTENTION: Cette vidéo – inspirée uniquement de théories de fans – POURRAIT gâcher le film pour ceux qui n'ont pas vu tous les films menant à Endgame. On préfère vous prévenir.

À quelques heures des premières représentations d'Avengers: Endgame, on lance le premier épisode de Théories de fans, une nouvelle série vidéo où on s'improvise gérants d'estrades – ou pelleteurs de nuages, c'est selon – pour aborder les films et séries geek de l'heure (voire d'autrefois).

On commence en lion, d'ailleurs avec «ze» question qui tue: comment les Avengers vont-ils éliminer Thanos?