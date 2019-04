Britney Spears répond aux rumeurs concernant sa santé mentale

Britney Spears a fait l’objet de plusieurs rumeurs ces dernières semaines, certaines voulant qu'elle ait été internée dans un centre pour traiter des problèmes de santé mentale.

Certaines personnes ont même avancé qu’elle y était détenue contre son gré et le hashtag #FreeBritney avait commencé à circuler. La chanteuse a donc tenu à remettre les pendules à l’heure concernant les folles rumeurs qui courent à son sujet, dans une vidéo Instagram publiée mardi soir.

Dans les quelques secondes que dure la vidéo, Britney se fait rassurante: elle va bien. Elle a simplement besoin de temps pour prendre soin d’elle, puisque son père a de graves problèmes de santé. Il y a donc beaucoup de stress et de sources d’anxiété pour la chanteuse qui a dû annuler sa résidence à Las Vegas quelques semaines après son annonce, la santé de son père se détériorant.

AFP

Judy Eddy/WENN.com

«Je voulais juste dire à ceux qui s’inquiétaient à propos de moi que tout va bien. Ma famille a vécu beaucoup de stress et d’anxiété dernièrement. J’avais juste besoin de temps pour affronter tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour très bientôt», a-t-elle dit.

Elle a prié ses fans de ne pas croire toutes les rumeurs qui circulaient à son sujet sur les réseaux sociaux et a fait savoir que ces ragots nuisaient à sa convalescence.

«Il y a des rumeurs qui circulent, des menaces de mort pour ma famille et mon équipe, et tellement de choses folles qui ont été dites. J’essaie de prendre un moment pour moi, mais tout ce qui se passe ne fait que rendre les choses plus difficiles pour moi. Ne croyez pas tout ce que vous lisez et entendez.»