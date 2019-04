RODRIGUE, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Guy Rodrigue, époux de feu dame Céline Vézina. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil son frère Wilbrod, ses sœurs: Marie (feu Claude Dubeau) et Jacqueline (feu Noël Tanguay); ses belles-sœurs de la famille Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de Longpré et de la Résidence des Chutes pour les bons soins prodigués.