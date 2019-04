GAUDREAU, Marie-Claire Bernard



Au Foyer d'Youville de Montmagny, le 29 mars 2019, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Claire Bernard épouse de monsieur Léo Gaudreau et fille de feu monsieur Arthur Bernard et de feu dame Marie-Jeanne Thibault. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny.Il n'y aura pas de condoléances.sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Normand Coulombe), Mario (Josée Labonté), Josée (Mario Prévost) et Lise; ses petits-enfants : Catherine Coulombe (Michaël Drolet), Edith Coulombe (Simon-Pierre Côté), Marie-Pier Gaudreau, Estelle Gaudreau (Charles Couillard), Constance Prévost (Alexandre Leblanc Roberge), Mathilde Prévost, Elliot Morneau et Éléonore Morneau; ses arrière-petits-enfants : Charlotte et Clara Drolet, Jacynthe et Vincent Côté. Elle était la sœur de : Madeleine (feu Maurice Boivin), Paul-Henri (Lucienne Côté), Gabrielle (Gaston Boivin), Gertrude (feu Marius Breton), feu Jean-Guy (Réjeanne Mercier), Louise (Jean-Claude Bertrand), Gérard (Rachelle Gauthier), Alice (Marc-André Brisson), Fernand (Marcelle Lechasseur), Suzanne (Gilles Turcotte), Monique (Roger Marceau) et Jacques (Ginette Gilbert). De la famille Gaudreau, elle était la belle-sœur de : feu Jean-Paul (feu Adéline Adam), feu Émile (feu Thérèse Gaudreau), feu Yvette (feu Adélard Poirier), Berthe (feu Jérôme Roy), Raymond (Simone Delagrave), feu Roger (Murielle St-Pierre), feu Madeleine (feu Jean-Guy Morissette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du 4ième étage du Foyer d'Youville de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3. Tél. : 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, G6E 3B4. Tél. : 1-888-387-1230 Site web : www.alzheimerchap.qc.ca .