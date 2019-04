Des crédits d’impôt à surveiller pour les particuliers

Dans une série de deux articles, je vous propose un survol de nouveautés fiscales et de mesures, peut-être moins connues, qui permettront de réduire votre facture fiscale et de maximiser votre remboursement d’impôt.

Sachez qu’il ne s’agit pas nécessairement de l’achat d’une « première » habitation. Pour être admissible à ce crédit, il faut ne pas avoir habité, au cours de l’année de l’acquisition ou des quatre années précédentes, dans une autre habitation dont vous, votre époux ou votre conjoint de fait étiez propriétaires. Par ailleurs, la résidence doit être acquise avec l’intention d’en faire sa résidence principale au plus tard un an après son acquisition.

Le crédit d’impôt remboursable RénoVert, prolongé jusqu’au 31 mars 2019, permet d’obtenir jusqu’à 10 000 $ à l’égard de rénovations écoresponsables effectuées sur une résidence principale ou un chalet. Les travaux admissibles comprennent des rénovations touchant l’isolation, l’étanchéisation, les portes et fenêtres, le chauffage, la climatisation, etc. Les particuliers ont jusqu’au 31 mars 2019 pour conclure une entente avec un entrepreneur reconnu et ils devront acquitter leurs dépenses de rénovation avant le 1er janvier 2020.