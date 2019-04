PARENT, Lise



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 16 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Lise Parent. Née à Québec, le 14 mars 1954, elle était la fille de feu dame Monique Goulet et de feu monsieur Maurice Parent. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 19 h.Madame Parent laisse dans le deuil ses sœurs : Jocelyne (Raynald Gagnon), Sylvie (André Dynes), Claudine (Gaston Martel); son neveu et ses nièces : Pierre-Luc Gagnon (Maude Cunninghan), Katherine Gagnon (David Dugré), Stéphanie Parent-Martel (Jimmy Hudon) et son petit neveu Jackson Hudon ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-François d'Assise pour tous les bons soins prodigués à Lise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise) Tél. : 418-525-4385, Site :www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec