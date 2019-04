Dossier autochtone: Wilson-Raybould critique la gestion du fédéral

VANCOUVER – L’ex-ministre libérale Jody Wilson-Raybould n’a pas hésité mercredi à critiquer le gouvernement Trudeau sur sa gestion des dossiers autochtones.

Dans un discours, l'ex-ministre de la Justice a indiqué qu’Ottawa a tendance à «gérer le problème» à la place de faire un changement en profondeur, selon CTV.

«Ma crainte et ma déception sont que, malgré la sonnette d'alarme, les conseils, les pressions et les défis [...] le gouvernement fédéral a de nouveau essayé de «gérer le problème» avec les peuples autochtones et de faire des changements graduels plutôt que de transformer le statu quo», a-t-elle déclaré, lors d'un discours prononcé mercredi au forum de la justice des Premières Nations à Vancouver.

Mme Wilson-Raybould et l’Ontarienne Jane Philpott ont été invitées par le Conseil de la justice des Premières nations en Colombie-Britannique.

«Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour convaincre tous les Canadiens de l'urgence de la réconciliation. Il y a eu des progrès au cours des quatre dernières années, mais pas assez», a dit de son côté Mme Philpott, lors de son allocution.

Les deux ex-ministres ont été expulsées du caucus libéral, au début du mois d’avril.

Jody Wilson-Raybould accuse Justin Trudeau et son entourage d’avoir tenté de s’ingérer politiquement afin d’éviter un procès criminel à la firme d’ingénierie et de construction SNC-Lavalin, pour fraude et corruption, ce que dément fermement le chef libéral. Jane Philpott a ensuite quitté son poste de présidente du Conseil du Trésor.