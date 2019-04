CHASSÉ, Benoit



Au CHU - CHUL, le 11 avril 2019, à l'âge de 73 ans et 1 mois, est décédé monsieur Benoit Chassé, époux de madame José Falardeau, fils de feu madame Thérèse Jacques et de feu monsieur Edgard Chassé. Il demeurait à Fossambault-Sur-le-lac.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude midi à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Catherine-de-St- Augustin. Il laisse dans le deuil son épouse José, ses enfants: Denis (Guylaine Carrier) et Madeleine (Louis Fiset); ses trois petits-enfants: Marie-Ève, Olivier et Sara-Maude; sa belle-mère madame Carmel McCann (feu P.H. Falardeau); il était le frère de feu Claire (feu Jacques Plante); il était le beau-frère de feu Paule, Marie (Larry Hodgson), Pierre (France Locas), sa filleule Mélissa, ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone : 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.