Félix Auger-Aliassime avance à Barcelone

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour du tournoi sur terre battue de Barcelone, mercredi.

Le jeune homme de 18 ans, 31e joueur mondial et 16e tête de série du tournoi, a défait le Tunisien Malek Jaziri, 72e au classement de l'ATP, en deux manches de 6-3 et 7-6 (7).

Au troisième tour, Auger-Aliassime croisera le fer avec le Japonais Kei Nishikori, quatrième favori et septième raquette mondiale.

Le Québécois avait obtenu un laissez-passer au premier tour en raison de son statut de 16e tête de série du tournoi.

Au final, Auger-Aliassime a réussi deux as et commis trois doubles fautes et n'a offert qu'une seule balle de bris à son rival, qui n'a pu en profiter. En contrepartie, le Québécois a pris avantage de deux des cinq balles de bris qui lui ont été offertes.

Jaziri n'a réussi aucun as et a commis quatre doubles fautes.