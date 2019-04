Festival des vins californiens

La Fondation Élan, en collaboration avec l’Institut des vins de Californie, présente ce soir, dès 19 h, au Terminal de croisières Ross Gaudreault du Port de Québec, son 13e Festival des vins de Californie.

À nouveau cette année, c’est le trio composé de Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires publiques et rayonnement d’entreprise à La Capitale Assurance et services financiers ; Lynda Dallaire, du Groupe Dallaire, et Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec, qui agiront à titre de partenaires principaux. Les profits de la soirée (135 000 $ en 2018) permettront d’offrir une aide concrète à près de 11 000 individus qui reçoivent annuellement les services du CIUSSS de la Capitale-Nationale-IRDPQ. Renseignements : fondationelan.com.

Du nouveau chez TAQ

Photo courtoisie

Groupe TAQ a inauguré récemment le plus ambitieux projet de son histoire : un nouveau bâtiment de 14 M$ pour créer 225 nouveaux emplois dont 150 pour des personnes qui vivent avec des limitations. L’inauguration s’est déroulée en présence (sur la photo) de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault ; et, de gauche à droite, de André Des Rochers, président du CA de Groupe TAQ ; Émilie Villeneuve, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec ; Gabriel Tremblay, directeur général de Groupe TAQ, et Charles Auger, associé chez Chocolats Favoris et coprésident de la campagne de financement de Groupe TAQ, qui a aussi profité de l’occasion pour annoncer la prochaine phase de son développement avec un agrandissement additionnel de 15 000 pieds carrés, ce qui représente un nouvel investissement d’un million de dollars.

Pop-Up Érable 2019

Photo courtoisie

La toute première présentation de la soirée Pop-Up Érable 2019, initiée par les Agricultrices de Chaudière-Appalaches Est, afin d’appuyer la réalisation des projets de la campagne majeure de financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL), a réuni récemment 130 participants à la chapelle du Patro de Lévis, et a permis d’amasser 20 000 $. Sur la photo, dans l’ordre habituel, les membres du comité : Jacynthe Boutin, Avantis Coopérative ; Nathalie Samson (FHDL) ; Gaétan Roger, Avantis Coopérative et président d’honneur ; Natacha Lagarde, Sucreries DL et Agricultrices de Chaudière-Appalaches Est ; et Guylaine Brochu, Groupe Brochu.

Au Réseau Environnement

Photo courtoisie

Bravo à Christiane Pelchat (photo) qui a récemment été nommée à titre de présidente-directrice générale (PDG) de Réseau Environnement. Avocate, gestionnaire, femme publique, Christiane Pelchat a travaillé au sein de nombreux organismes québécois et internationaux. Elle fut députée à l’Assemblée nationale, présidente du Conseil du statut de la femme du Québec et déléguée générale du Québec à Mexico. Me Pelchat contribuera à la mission de Réseau Environnement, soit de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en environnement. Me Pelchat occupe ses nouvelles fonctions depuis le 15 avril dernier et succède à Jean Lacroix.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin Dalair (photo), animateur radio (WKND-FM) de Québec, 50 ans... Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 32 ans... Kelly Clarkson, première gagnante de la série American Idol (2002), 36 ans... Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 46 ans... Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 53 ans... Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, 67 ans... Véronique Samson, chanteuse, 70 ans... Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 72 ans... Dick Rivers, chanteur français, 74 ans... Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 avril 2004. Estée Lauder (photo), 97 ans, cofondatrice de la compagnie de cosmétiques Estée Lauder... 2017. Robert Pirsig, 88 ans, philosophe et écrivain américain, célèbre pour son livre Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes... 2016. Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)... 2014. Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50... 2011. Marie-France Pisier, 66 ans, comédienne française... 2008. Jimmy Giuffre, 86 ans, musicien de jazz américain... 2007. Richard Bélec, 71 ans, qui a contribué pendant plus de 30 ans à l’essor du baseball amateur au Québec... 1986. La duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d’amour aux côtés d’Édouard VIII d’Angleterre.