Fleur de Lys abritera le plus gros Hart au pays

Le plus grand magasin Hart à l’échelle canadienne installera ses pénates ce printemps dans le centre commercial Fleur de Lys, a appris Le Journal.

Le détaillant de vêtements et de chaussures ouvrira ses portes le 9 mai avec un concept bonifié, dans l’ancien local de 187 000 pi2 du Sears. Il occupera une superficie de plus de 50 000 pi2, dont 10 000 pi2 d’entreposage.

Jadis une icône du commerce de détail, rappelons que le détaillant Sears avait fermé son magasin à Fleur de Lys en janvier 2018, soit quelques mois après le départ de l’enseigne La Baie d’Hudson (106 000 pi2).

Depuis, le groupe québécois Trudel Alliance a racheté l’établissement avec comme objectif de lui redonner ses lettres de noblesse et de réaliser un développement porteur pour le secteur. Il s’agit du premier joueur d’envergure dans le monde du commerce de détail à signer avec la nouvelle administration. Une vingtaine d’emplois seront créés.

« C’est un événement important lorsqu’on pense au repositionnement de la propriété. C’est le plus gros Hart au Canada. C’est une bannière très compétitive avec ses prix et la qualité de ses produits », dit Jonathan Trudel, vice-président et cofondateur de Trudel Alliance.

« L’enseigne occupera les locaux de Sears pour les prochains mois. Par la suite, elle veut faire partie du projet de redéveloppement », poursuit l’homme d’affaires.

Scénarios immobiliers

Ce dernier étudie toujours différents scénarios immobiliers avec son associé et son frère, William, pour le repositionnement de l’établissement.

La chaîne Hart, qui est présente dans le paysage canadien depuis 1960, vend également des articles ménagers, des meubles, des accessoires pour la maison, des jouets et différents articles saisonniers. Selon la direction, qui est à la tête d’un réseau de plus de 100 magasins, il s’agit de l’un des sites les plus prometteurs dans la région de Québec.

« Nous souhaitons offrir un grand assortiment de produits exclusifs et les moins chers sur le marché pour la maison, afin que Hart contribue à apporter un foyer unique, chaleureux et décoré avec goût pour toutes les familles canadiennes », a affirmé Paul Nassar, président et chef de la direction de La Compagnie Hart.