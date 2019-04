Graffitis : les murs légaux reviennent

Satisfaite de l’expérience pilote menée depuis un an, la Ville de Québec autorise officiellement la pratique du graffiti sur les deux murs légaux existants.

Les artistes de la rue pourront donc continuer à s’exercer en toute légalité pour au moins deux autres années au parc Victoria (sur la clôture bleue du stade de baseball dans le secteur du skatepark), puis au parc Dollard-des-Ormeaux, dans le quartier Saint-Sauveur.

Les membres du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou ont unanimement voté en faveur du projet, cette semaine, disant croire en ses « retombées positives ».

Coordonnateur chez Graff’Cité, Louis-Philippe Tétreault affirme que l’expérience a été concluante. « On a fait un bilan avec la Ville, puis le SPVQ et je vous dirais qu’il n’y a vraiment pas eu de débordements ni de vandalisme dans les zones adjacentes. Le projet pilote s’est super bien passé. »

Ajout au parc Victoria

La surface de jeu pour les graffiteurs du parc Victoria sera même agrandie cet été avec l’ajout d’un mur du garage du stade municipal, une mesure applaudie par l’artiste muraliste Phelipe Soldevila.

« On voudrait qu’il y ait encore plus de murs, mais je suis content de voir qu’ils nous en donnent un peu plus. À la longue, la Ville a fini par nous écouter. »