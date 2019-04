Il perd sa prothèse de jambe en parachute... et la retrouve!

Un homme qui sautait en parachute dimanche dernier à Cloverdale, en Californie, a vécu des sensations fortes.

En plus de se lancer dans le vide, Dion, dont on ignore le nom de famille, a perdu sa prothèse de jambe d’une valeur de 15 000 $ US en pratiquant son sport extrême favori, selon ce que rapporte FOX 40.

La prothèse a été retrouvée dans une cour à bois le lendemain.

Après avoir discuté avec le personnel de l’aéroport, les policiers ont su qu’un homme avait perdu la sienne en parachute. Ils ont donc pu la lui remettre.

Selon le service de police, l’homme assure qu’il «prendra les précautions nécessaires» pour que ça n’arrive plus... tout en continuant de sauter en parachute, sa passion.

C’est la deuxième fois en deux ans que Dion perd sa prothèse de jambe.

On espère que le dicton «jamais deux sans trois» ne s'appliquera pas dans son cas.