Sinistrés et évacués depuis le weekend pour certains riverains, sur le qui-vive équipés de sacs de sable autour de leurs propriétés pour d’autres, la montée des eaux se fait de plus en plus menaçante.

Pierre Corbin, directeur des opérations d’Hydro Météo, anticipe que la crue des eaux est loin d’être terminée, que le pire est à venir.

«Surtout sur les plus grands axes soit le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, des Prairies et des Mille-Îles, la crue va durer longtemps», a dit M. Corbin.

Photo Hugo Duchaine

Selon le dernier bilan d’Urgence Québec, 1941 résidences sont inondées, 1965 résidences sont isolées et 1377 résidents évacués.

Le débordement des cours d’eau est une «question de timing», selon le responsable d’Hydro Météo et la pluie n’aidera en rien les rivières, les lacs et le fleuve à demeurer dans leur lit.

«La crue printanière suivie par une alternance de fonte et de précipitations pourrait se poursuivre encore une semaine.»

Dominique Lelièvre

Cours d'eau et régions à risque

Des cours d’eau de plusieurs régions demeurent à risque, le niveau de certains étant très élevé. «Pensons au Richelieu, à la rivière des Outaouais et au fleuve Saint-Laurent qui sont déjà très élevés et la crue va durer.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La hausse des températures a un impact majeur sur la montée des eaux, le soleil brille, mais la menace gronde en raison du couvert de neige qui demeure dans certaines régions.

«On ne parle pas de la Montérégie, ni de la vallée du Richelieu, ni même de l’Estrie où la neige commence à manquer, ni de la Beauce où il reste un peu de neige, mais du nord du fleuve et en allant vers l’est.

Chaque fois qu’il va faire beau, on pense que le niveau va baisser, mais c’est l’inverse», a précisé Pierre Corbin.

Pluie et chaleur en Outaouais

À Gatineau, où le premier ministre Justin Trudeau doit se rendre au cours de la journée, la pluie et la fonte des neiges font toujours craindre une augmentation du niveau des cours d’eau.

«L’eau continue de monter et avec la pluie qu’on a présentement et qu’on nous annonce dans les jours à venir, ce ne sont pas des bonnes nouvelles», a affirmé le maire Maxime Pedneaud-Jobin en entrevue sur les ondes de LCN.

Photo d'archives, Marc DesRosiers

Pour le moment, quelque 300 personnes sont inscrites au registre des sinistrés de la Ville. Parmi ces gens, 84 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge et sont hébergées à l’hôtel.

«On n’est pas sortis du bois, mais ça se passe beaucoup mieux que ce qu’on prévoyait il y a quelques jours», a ajouté le maire de Gatineau.