Le Bol d’Or à Thetford Mines

Les deux prochaines éditions du Bol d’Or, qui couronne les saisons de football collégial et juvénile au Québec, auront lieu à Thetford Mines.

C’est ce qu’a annoncé, mercredi, le Réseau du sport étudiant du Québec.

«À l’occasion de son 50e anniversaire, le Cégep de Thetford est fier d’avoir l’opportunité de recevoir le monde du football pour les Bol d’Or 2019 et 2020, a commenté Stephen Cabana, coordonnateur du développement des programmes sportifs du Cégep de Thetford. Ce sera une autre occasion pour le Cégep et pour la région de Thetford de démontrer leur sens de l’hospitalité et pour faire profiter visiteurs et concurrents de l’esprit événementiel unique qu’offre la toute récente infrastructure sportive du Cégep.

«Nous ne manquerons pas cette occasion de démontrer le dynamisme qui nous anime dans le cadre de ces grandes finales de football québécois, a-t-il ajouté. Nous avons déjà hâte que la fête commence.»

La prochaine édition du Bol d’Or aura lieu précisément du 15 au 17 novembre 2019.