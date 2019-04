Le Soudan ou la révolution au féminin

Le 8 avril dernier, les médias sociaux et internationaux avaient relayé l’image et la vidéo d’une jeune femme, toute de blanc vêtue, debout sur le toit d’une voiture, au milieu d’une immense foule de manifestants, en plein cœur de Khartoum, la capitale du Soudan.

Avec sa frêle silhouette, sa tunique blanche, son doigt levé vers le ciel, on dirait la statue de la Liberté haranguant les foules. Elle a défié le régime en rappelant que « la balle ne tue pas, ce qui tue, c’est le silence des hommes ».

Il y avait de la puissance dans ses paroles quand elle chantait l’appel à la « Thawra » (révolution en arabe). Et cette foule qui lui répondait, en chœur, « Thawra ».

Quant à sa tenue blanche, elle y voit « un symbole de force, de pureté et de courage. Les femmes ont un grand rôle dans ces manifestations », avait-elle déclaré à Leral.net de Dakar.

Arrivé au pouvoir le 30 juin 1989, à la faveur d’un coup militaire et de l’appui de son mentor, Hassan al-Tourabi, représentant des Frères musulmans au Soudan, il s’est autoproclamé chef de l’État, premier ministre, ministre de la Défense et chef des forces armées.

En 2003, il a lancé les Janjawid, ses milices arabes armées contre les populations du Soudan du Sud. Bilan : 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.

La Cour pénale internationale avait lancé contre lui des mandats d’arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide au Darfour.

Il a imposé la charia dans toute sa rigueur même aux non-musulmans : amputations, lapidations et condamnations à la pendaison pour conversion au christianisme. La journaliste Loubna Ahmed al-Hussein échappera de justesse à la flagellation publique pour avoir porté un pantalon.

Alaa Salah et son peuple parviendront-ils à ébranler les colonnes du temple ? « On ne veut pas juste changer ce dictateur, on veut changer le monde », dira-t-elle.