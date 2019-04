Les Blue Jays font appel à Vladimir Guerrero fils

Après avoir subi une défaite de 4 à 0 aux mains des Giants de San Francisco, mercredi, au Rogers Centre, les Blue Jays de Toronto ont finalement décidé d’appeler Vladimir Guerrero fils en renfort.

Plus tôt en journée, Guerrero fils avait offert une autre raison aux Blue Jays de lui accorder une promotion dans le baseball majeur en frappant à nouveau la longue balle dans la victoire de 5 à 4 des Bisons de Buffalo contre les Mets, à Syracuse.

Guerrero fils en était à son troisième circuit en huit matchs dans l’uniforme des Bisons, au niveau AAA, depuis le début de la saison. Le joueur de troisième but maintient par ailleurs une moyenne au bâton de ,367.

Les Jays pourraient aussi faire appel éventuellement à Cavan Biggio, un autre joueur qui connaît tout un début de saison avec les Bisons avec une moyenne de ,415 en 16 rencontres. Le joueur d’avant-champ a frappé trois coups sûrs dans le match de mercredi, dont un circuit de trois points.

Muselés par les Giants

L’arrivée de Guerrero fils aidera peut-être les Blue Jays à retrouver un peu de vigueur sur le plan offensif, eux qui ont été blanchis par les Giants.

Le lanceur partant des visiteurs Drew Pomeranz (1-2) a connu un fort match au monticule, concédant seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Le lanceur gaucher a également retiré cinq frappeurs au bâton en route vers son premier gain de la saison. Reyes Moronta et Trevor Gott ont été parfaits en relève.

Sur le plan offensif, Brandon Belt a produit le point gagnant à l’aide d’un double en quatrième manche. Steven Duggar a marqué sur la séquence.

Pablo Sandoval a claqué un circuit en solo tandis que Buster Posey et Evan Longoria ont chacun claqué un double productif.

Du côté des Jays, seuls Eric Sogard et Teoscar Hernández ont réussi à placer la balle en lieu sûr.

La défaite a été portée à la fiche de Clay Buchholz (0-1) qui a concédé quatre points et six coups sûrs en cinq manches sur la butte.