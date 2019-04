Encore l’improbable

Même Jojo Savard au sommet de sa carrière n’aurait pas réussi à prédire l’issue du premier tour du printemps 2019 dans la LNH. Les Hurricanes de la Caroline ont écrit le dernier scénario imprévisible en indiquant la porte de sortie aux Capitals de Washington.

Les Hurricanes ont triomphé des champions en titre de la Coupe Stanley en l’emportant 4 à 3 en deuxième période de prolongation, lors du septième match, mercredi, au Capitol One Arena de Washington.

Brock McGinn a redirigé un tir de Justin Williams pour marquer le but vainqueur. L’attaquant de 25 ans a ainsi inscrit le plus gros but de sa jeune carrière. Quant à lui, Williams a ajouté à sa légende de Monsieur septième match. Le capitaine de 37 ans a pratiquement fait tout le travail sur ce jeu. McGinn a simplement placé son bâton devant Braden Holtby et la rondelle l’a touché.

Irréel

Avec une passe sur le but décisif, Williams a maintenant amassé 15 points (7 buts, 8 passes) en neuf rencontres ultimes en séries. Il s’agit d’un record de la LNH.

« C’est irréel, a dit Williams après le match sur les ondes de Sportsnet. J’ignore ce qu’il restait dans notre réservoir, mais nous avons gagné.

« Nous aurions pu nous écrouler contre une équipe comme les Caps, mais nous avons du caractère, a-t-il ajouté. Nous croyons en nous. Nous croyons que nous pouvons le faire. C’est facile de dire ça, mais c’est une autre chose de le faire. »

Dans ce match, les Hurricanes ont surmonté des retards de 2 à 0 et de 3 à 1 pour finalement s’imposer en prolongation. Jordan Staal avait prolongé la soirée en déjouant Holtby au début du troisième tiers pour créer l’égalité 3 à 3.

Au cours de cette série, l’équipe que Don Cherry a surnommé la « bunch of jerks) a toujours refusé d’abandonner. Les Hurricanes ont perdu les deux premiers matchs de cette série et ils perdaient 3 à 2 après cinq rencontres. Ils n’avaient toujours pas gagné un match à l’extérieur de Raleigh avant l’ultime rencontre.

Quatre champions éliminés

Le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington, les Flames de Calgary et les Predators de Nashville partageaient tous une chose avant le début des séries : ils étaient les champions des quatre divisions. Quelques jours plus tard, les quatre sont maintenant en vacances.

Les Hurricanes, qui n’avaient pas participé aux séries depuis 2009, affronteront maintenant les Islanders de New York au deuxième tour. Encore une fois, il y a très peu d’experts qui avaient prédit cette confrontation. Mais ça s’inscrit dans la folie de 2019.

Marathon

En marquant à 11 min 05 s de la deuxième période de prolongation, McGinn a mis un frein au troisième plus long match numéro sept de l’histoire de la LNH.

Dans le camp des Hurricanes, les défenseurs Jaccob Slavin (38 min 27 s), Brett Pesce (35 min 22 s), Justin Faulk (35 min 0 s) et Calvin de Haan (30 min 45 s) ont tous dépassé le plateau des 30 minutes. Slavin et Pesce ont aussi eu un mot à dire sur le plan offensif avec respectivement trois et deux passes.

Rod Brind’Amour a dirigé ce match comme s’il n’y avait pas de lendemain. Il a misé à outrance sur les attaquants Sebastian Aho, Nino Niederreiter et Teuvo Teravainen avec chacun plus de 30 minutes de temps de jeu.

Avec l’absence des Andreï vechnikov et Micheal Ferland, Brind’Amour manquait de munitions à l’attaque. Mais les Hurricanes ont quand même trouvé une façon de gagner.

Petr Mrazek a repoussé 34 des 37 tirs des Capitals.

Auteur d’une passe dans ce match, Alex Ovechkin passera maintenant un été plus tranquille que l’an dernier. Il n’aura pas la chance de dormir encore une fois avec la coupe Stanley.