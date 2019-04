Les youtubeurs Florence Lavoie et Anthony Miller dévoilent leur projet secret tant attendu

Les BFF Flo et Antho sont venus nous rendre visite pour participer à notre BFF Challenge, mais aussi pour annoncer le projet sur lequel ils travaillent depuis un moment déjà.

Les deux youtubeurs se sont prêtés au jeu en racontant leurs anecdotes les plus rocambolesques, et même en racontant les débuts de leur amitié.

Voyez la très drôle capsule ici, et ne manquez surtout pas le dévoilement de leur nouveau projet!

Voyez la vidéo ici:

*Pour ceux et celles qui auraient manqué nos dernières capsules BFF Challenge, revoyez celles qui portent sur Brandon St-Jacques Turpin et Thomas Delorme, Sophie Nélisse et Lili-Ann De Francesco, Elisabeth Rioux et Milaydie, Noémie Lacerte avec Cassandra Bouchard et Marie Gagné, P.O. Beaudoin et Marina Bastarache, Laurence Latreille et Guillaume Dubois, Karl Hardy et Vanessa Duchel, Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard, Marianne et Gabrielle (de 2e peau), Noémie Bannes et Shanie Blais, Alanis Désilets et Peach, Livia Martin et Marika Bastarache, Claudia Bouvette et Éloïse Larocque ou Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume.