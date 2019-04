Pie-XII : une marche citoyenne dimanche contre le tracé du tramway

Des résidents du boulevard Pie-XII à Sainte-Foy, qui craignent le passage du tramway dans leur cour arrière, organiseront «une marche citoyenne» ce dimanche 28 avril.

Selon le parcours dévoilé en mars 2018, le tramway doit passer du côté est de l’emprise d’Hydro-Québec, juste en arrière des maisons situées sur le boulevard Pie-XII.

La marche de dimanche vise à «dénoncer l'absence d'études préliminaires sur la santé ainsi que sur la sécurité et le bien-être des résidents», a expliqué Denis Lemay, un des organisateurs.

Ce dernier a également déploré «le manque de consultation de la population locale». Selon lui la Ville de Québec a «des réponses creuses» aux interrogations légitimes des gens qui craignent pour leur qualité de vie, notamment à cause du bruit qui sera généré par le tramway.

Les organisateurs de la marche estiment également que le tramway devrait plutôt filer à l’ouest, sur le Chemin des Quatre-Bourgeois, et se rendre ainsi jusqu’à l’édifice de l’Agence du Revenu (Marly). Ce parcours serait «plus réaliste, plus efficace et plus sécuritaire» que le tracé actuel, croit M. Lemay.

La marche de dimanche débutera à 11h au Centre des loisirs Pie-XII (909, boulevard Pie-XII) et se rendra jusqu’au chemin Sainte-Foy. Denis Lemay s’attend à la présence d’une centaine de manifestants.