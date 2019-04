Retour sur le Salon de l’auto de New York

À son retour du Salon de l’auto de New York, Antoine Joubert a discuté des principaux dévoilés avec son acolyte, Germain Goyer, à l’émission Le Guide de l’auto, diffusée à QUB Radio.

Sans surprise, bon nombre de véhicules utilitaires sport (VUS) ont vu le jour pour la première fois dans le cadre de ce salon qui s’est déroulé dans la Grosse Pomme. Mais certains constructeurs ont brillé par leur absence, comme l’a raconté Antoine Joubert.

«Je te dirais qu’il y avait des gros absents et à New York, c’est rare. Volvo n’était pas présent, Mitsubishi, ça va. Certaines marques de luxe comme BMW n’étaient pas là. [...] C’est quand même quelque chose considérant que Audi et Mercedes-Benz étaient là et les deux présentaient des véhicules. Audi a présenté son Q3 e-tron, et du côté de Mercedes, le nouveau VUS GLS, la CLA 35 AMG.»

Au cours de cet épisode, les deux animateurs ont également abordé certaines problématiques entourant la circulation avec Daphné Hacker-B., reporter-vidéo pour la rubrique Dans le trafic. Ils sont aussi revenus sur les véhicules essayés au cours de la semaine en plus de répondre aux questions du public.

