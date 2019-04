Un camping complètement inondé

Le propriétaire du Camping Mastigouche dans Lanaudière était inquiet de voir l’eau monter davantage mercredi. « On va sûrement être obligés de commander des palettes de rouleaux de tourbe pour la refaire, a mentionné Roger Tardif, de Mandeville, qui a ajouté que les proprios des 68 roulottes ont monté leur arsenal de quatre pieds à l’automne. Ce n’est pas fini, les lacs vont dégeler et on a encore des bancs de neige ici. » Les militaires sur le terrain du village ont d’ailleurs construit une digue à proximité du camping. Un total de 49 soldats étaient à l’œuvre mercredi à Mandeville, une municipalité de 2300 habitants.