Un problème technique a cloué l'Impact au sol

L’Impact n'est toujours pas arrivé à destination, mais l'avion a finalement décollé... Après que leur avion soit resté coincé sur le tarmac pendant cinq heures la veille à l’aéroport de Montréal, les joueurs étaient rentrés à la maison et devaient s'envoler vers Boston en matinée mercredi. Or, ils étaient encore cloués au sol, à quelques heures seulement de leur affrontement contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L'avion a décollé aux alentours de 13h30. Ce «pépin technique» va assurément chambouler la routine du onze montréalais. Reste à voir si ce changement de plan aura une incidence sur la performance sur le terrain en soirée.

Le descripteur des matchs de l’Impact à la chaîne TVA Sports, Frédéric Lord, avait expliqué la situation mercredi matin à l'émission «Les Partants».

«Dans la MLS, il y a une problématique avec les vols, a expliqué Lord. Dans la convention collective, tu n’as pas le droit de prendre des vols nolisés. On ne veut pas que des équipes soient favorisées parce qu’elles ont plus d’argent que d’autres. On a le droit à seulement quatre vols nolisés par saison. Le reste du temps, les équipes voyagent en classe économique».