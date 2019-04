[VIDÉO] Un énorme serpent traverse une autoroute et oblige les automobilistes à s’arrêter

Une scène hors du commun a récemment été captée sur vidéo au Brésil.

Italo Nascimento Fernandes, un résident de Porto Velho (ouest du pays), revenait tout bonnement à la maison en compagnie de son épouse lorsqu’ils ont aperçu un gigantesque serpent sur la voie d’accotement de l’autoroute.

Le reptile, qui s’est avéré être un anaconda, s’apprêtait alors à traverser la voie rapide.

Ne faisant ni une ni deux, Fernandes a pris les choses en main afin d’assurer une traversée sécuritaire au reptile.

«Il n’y a pas de signalisation indiquant que des serpents pourraient traverser», a-t-il indiqué au site The Dodo. «J’en ai déjà vu se faire rouler dessus, et je pense que c’est un crime.»

Le héros du jour s’est donc improvisé brigadier et a fait arrêter les voitures pour éviter qu’elles n’écrasent l’anaconda.

Plusieurs badauds se sont aussi joints à lui, certains immobilisant le trafic routier; d’autres préférant immortaliser la scène grâce à leur téléphone.

Après avoir franchi la dizaine de mètres de largeur de la route, le long reptile a fui dans les bois.

Et c’est dans ce temps-là qu’on se dit qu’au Québec, on est donc biens avec nos moufettes et nos chevreuils!