DORÉ, Thérèse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Thérèse Doré, survenu à Québec, le 15 mars 2019. Elle était l'épouse de feu Georges-Henri Bergeron en premières noces et de feu Patrick Redmond en secondes noces, fille de feu Clara Jeffrey et de feu Joseph Antonio Doré. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 9h30,Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine (Réjean Letarte), Pierre (Lucie Mercier) et Line (André Goulet); ses petits-enfants : David Bergeron (Emmanuelle Maltais), Mélanie Letarte (Jérôme-Alexandre Genest), Simon Goulet (Amélie Drolet), Vincent Bergeron (Rosalie Boucher), Benoit Letarte (Caroline Jean), Émilie Goulet (Martin Filion) et Sébastien Dignard (Pascale D'Arcy); ses arrière-petits-enfants : Maxim, Félix, Justin, Léa, Hugo, Alexis et Clara; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que ses très chers amis Suzanne et Georges Hodgson. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés avant elle : Simone (Alfred Donnely), Roland (Bernadette Bédard), Wilfrid (Gertrude Desrochers), Rose-Aimée (Jacques Poulin), Paul-Émile (Madeleine Lamontagne), Marcel (Émilienne Lacombe), Jeanne-D'Arc (Léonidas McCann), Marguerite (Raymond Grenon) et Rita (Benoit Cadoret). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du Foyer de Loretteville et tout spécialement aux équipes du rez-de-chaussée ainsi qu'au Dre Valérie Jacques pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 312, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone 418 527-4294 et 1 866 350-4292.https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal