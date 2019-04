LÉTOURNEAU, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André Letourneau, époux de Mme Monique Vallée. Il demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera aule vendredi 26 avril 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 27 avril 2019 de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Monique, ses enfants: Hélène (André Grenier), Isabel et Daniel (Élisabeth Barnes); ses petits-enfants: Raphaël et François Grenier, Ève et Éloïse Létourneau; ses frères et sœurs: feu Jacques (feu Monique Dumont), feu Madeleine (feu Jean-Baptiste Boulet) et Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs: Iréna (Fernand Guay), Victorin (Denise Fontaine), Hermil (Madeleine Lehoux), feu Micheline (Armand Laplante), Ginette (Yvan Gaudet) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Dons : Fabrique de Saint-Elzéar: Administration@st-elzear.ca