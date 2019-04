CÔTÉ, Jacqueline Laurent



Au Saint Brigid's Home, Québec, le 25 février 2019, à l'âge de 83 ans 1 mois, est décédée dame Jacqueline Laurent, épouse de feu monsieur Paul-Henri Côté. Née à Beaupré le 26 janvier 1936, elle était la fille de feu dame Clarilda Bolduc et de feu monsieur Émile Laurent. Elle demeurait à Québec, autrefois de Beauport, rue Sainte-Christine. Son époux était bibliothécaire retraité de la Polyvalente La Seigneurie. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées auprès de son époux au Columbarium La Seigneurie. Madame Côté laisse dans le deuil ses filles Hélène (Marc Dupuis), Nathalie (Lorne Hethrington); ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Noëlla (feu Charles Moisan), Janice Salt (feu Jean-Jacques) Ruth Rodier (feu Claude); de la famille Côté: Georgette, André (Pierrette Boulé), Ghislaine (feu Jean-Paul Gagnon), Philippe (Noëlla Émond), Sr Monique Sœur du Perpétuel Secours, Céline Bergeron (feu Dr Aurélien (feu Georgette Tremblay)), Antoinette Lagacé (feu Jean-Marie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacqueline était également la sœur de: Juliette (Richard Bélanger), Marie-Reine (Laurent Deschênes), Paul-Émile (Thérèse Fortin); la belle-sœur de Catherine Côté, Gertrude Côté, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Saint Brigid's pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués ainsi que madame Claire Nadon qui a veillé sans relâche sur elle depuis 7 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de