LACHANCE, Louis-Marie



À l'Institut Universitaire en Santé Mentale du Québec, le 11 avril 2019, à l'âge de 77 ans est décédé monsieur Louis-Marie Lachance, époux de madame Micheline Aubin, fils de feu madame Olivette Côté et de feu monsieur Paul-Émile Lachance. Il était originaire de Québec et demeurait à Charlesbourg depuis 53 ans., là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h30. Les cendres seront inhumées ultérieurement au Cimetière Notre-Dame de Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Simon (Martine Fiset) et Dominic (Isabelle Bastarache); ses petits-enfants: Charles-Antoine, Raphaël, Benjamin et Thomas; sa sœur Jocelyne Lachance (Gaétan Dubé). De la famille Aubin, il était le beau-frère de: feu Reine (feu Dr Roch Lachance), Jeannine (feu Germain Guillemette), feu Conrad (Carole Laverdière), Jean-Paul (Aline Lachance), feu Henri-Louis (feu Charlotte Ruel), Gérald (Gisèle Théberge), Jacques (Rachel Pinel) et Nicole (feu Carol Paré). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis d'Hydro Québec. Un merci spécial à la Dre Jacinthe Lambert et au personnel des soins palliatifs de l'Institut Universitaire en santé mental du Québec pour les très bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles à été confiée à la