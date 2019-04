THIBOUTÔT, Yvonne Poirier



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 avril 2019, à l'âge de 98 ans et 1 mois, est décédée dame Yvonne Poirier, épouse de feu Lauréat Thiboutôt, fille de feu madame Alphonsine Gagnon et de feu monsieur Achille Poirier. Elle a vécu une belle et longue vie et nous a quittés pour aller rejoindre ses bien-aimés. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Céline (Joseph Petraccione), feu Claire (Denis Chabot), Jean-Claude (Marie-France Laflamme) et Nancy (Keith Trudeau); ses petits-enfants: Véronique, Alexandre (Vicky), Dominic (Linda), François, Jean-Sébastien (Caroline), Pierre-Olivier (Évelyne), Miryam (Jean-Renaud), Marie-Eve, Geneviève (Ben) et Dérique; ses arrière-petits-enfants: Amynata, Gianni, Lou, Aurélie, Béatrice, Daphnée, Alaia, et Myla; sa sœur Laurianne (feu Fernand Lavigne) et son beau-frère Jean-Marie Thiboutôt (feu Janine Binet). Elle était la sœur de feu Laurette, feu Rosaire, feu Irène (feu Léonard Gaulin), feu Raymond et la belle-sœur de feu Armand (feu Alma Dufour), feu Lucien (feu Solange Paquet), feu Rose-Aimée (feu Arthur Malouin), feu Pâquerette (feu René Jobin) et feu Jeannine (feu Jean-Guy Noël). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à souligner le travail de l'équipe du CIUSSS de Limoilou qui a accompagné notre maman ces dernières années lui permettant de rester autonome le plus longtemps possible. Merci à son médecin Nicole Thibault qui l'a suivie de nombreuses années. Un remerciement particulier à toute l'équipe de l'Hôpital St-Sacrement qui a veillé aux bons soins de notre mère ces derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.