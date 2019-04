TREMBLAY, Angella Vézina



Au CHSLD St-Jean-Eudes le 15 avril 2019 à l'âge de 89 ans est décédée Dame Angella Vézina épouse de feu M. Raymond Tremblay. EIle était la fille de feu M. Odinat Vézina et de feu dame Marie-Blanche Parent. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Andrée Dombrowski), Carole, Francine (Richard Coulombe), Linda (Daniel Turmel) et Serge Tremblay; ses petits-enfants: François (Karyn Caron), Nancy, Véronique (Pierre Godin), Martin (Geneviève Guilbault), Marie-Hélène, Alexandre et Cédrick; ses arrière-petits-enfants: Amélie, Jonathan, Rosalie, Marianne, Mia, Thomas et Capucine. Elle était la sœur de Claudette, feu Fernand (Hélène Morneau), feu Rachelle (feu Lucien Fecteau), feu Paul (feu Henriette Gagné) et feu Lucille. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Paul Tremblay (feu Cécile Gauthier) ainsi que plusieurs neveux et nièces autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule samedi 27 avril de 11h à 13h40.La famille désire remercier tout le personnel soignant du CHSLD St-Jean-Eudes secteur 300 pour les excellents soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Vézina, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com