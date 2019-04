GAUDREAU, Gaston



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 21 mars 2019, est décédé à l'âge de 83 ans et 9 mois, monsieur Gaston Gaudreau, époux de feu Mme Monique Lizotte. Il était le fils de feu Lucienne Dubé et de feu Antonio Gaudreau. Natif de Montmagny, il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Il laisse dans le deuil ses enfants : Ghislain (Élaine Tremblay) et Julie (André Beauséjour); ses petits-enfants: Julie-Anne (Pierre-Luc Fontaine), Alex, Jérémy. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Yves, Claude, André (Diane Lavergne), Hélène (Jacques Cloutier), Lucienne (Jean-Paul Lavoie); et de la famille Lizotte: Maurice (Lily Bélanger), André (Carmelle Therrien), Florian (Anita Caron), Robert (feu Denise Mercier), Lucille, Jeannette (feu Réal Chabot), feu Ludovic (feu Jeannine Chouinard), feu Raymond (feu Juliette Beaudoin), feu Éleucippe, feu Thérèse (feu Louis St-Pierre), feu Lucien, feu Adrien (Jeanne-Mance Fournier). Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 15 h 25.et de là les cendres seront déposées au columbarium. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Le Lys d'Argent de Saint-Pacôme et au personnel soignant de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur attention et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation Bouchard de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon.