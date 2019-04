GENOIS, Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 13 avril 2019, à l'âge de 84 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Marc Genois, époux de feu Denise Lessard. Fils de feu Joseph Genois et de feu Germaine Drouin, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Jean Gosselin) et Richard (Aline Couture); ses petits-enfants: Simon (Roxane Lemay), Louis (Frédérique Paradis Giroux), Pier-Luc Fournier (Kristina Aubert) et Marie-Christine Fournier (Gabriel Fortin); ses arrière-petits-enfants: Kayla et Brian; ses frères et sœurs: feu Claude (feu Irène Dionne), feu André (feu Louise Dionne), Colette (feu Lucien Paradis), feu Guy (Joan Cooper), feu Gisèle (feu Robert Mc Donald) et feu Jacques (Marie-Paule Bédard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 de 10h à 11h. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs coronariens de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'aux Dr Marie-Ève Laterreur et Dr Dave Tremblay Laroche pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) (10 Rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5). Pour rendre hommage à M. Genois, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com