LEMAY, Geneviève



À Trois-Rivières, au CIUSSS MCQ CHAUR - Hôpital Ste-Marie, le 13 avril 2019, est décédée à l'âge de 82 ans et 10 mois, Mme Geneviève Lemay. Elle demeurait à St-Pierre-les-Becquets et autrefois à Leclercville. La famille recevra vos condoléances le vendredi 26 avril de 19 h à 21 h 30, et le samedi 27 avril de 9 h 30 à 10 h 45 à lasous la direction de laet sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse (André Poulin), Léo (Johanne Lapointe), Françoise, Hélène (Gaétan Perreault), et Jean (Sylvie Martin); 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Jean-Aimé (Émilie Bernier), Clément (Louise Guimond), Jeanne d'Arc (Laurent Duhamel), Lucille (René Boucher), Lise (Jean-Claude Côté), Robert (Jeannine Auger), Roger (Rollande Habel), Paul-Maurice (Diane Laliberté), Ronald (Jocelyne Lemay); sa belle-fille Ghislaine Boucher (feu Noël Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(es). Elle a été précédée par son fils Fernand et son frère Noël. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 500-1434, rue Sainte- Catherine Ouest, Montréal, Qc H3G 1R4