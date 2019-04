SAVARD, Maurice



À la résidence Marcel Sioui, le 11 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Savard, époux de dame Pierrette Jouvrot, fils de feu dame Gracia Boutet et de feu monsieur Ernest Savard. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h et seraLes cendres seront déposées au columbarium de Wendake à une date ultérieure, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette; ses enfants: Bruno (Beverly Stafford), France (Louis Bastien), Sylvie (Jean Chamberland), Yves, Lise (Alain Duchesneau), Michel, Gilles (Isabelle Hervieux); ses petits-enfants: Bernard (Renée-Jean L'Heureux), Julie (Bruno Chrétien), Bianca (Mathieu Carrier), Bastien (Myriam Coutu), Marie-Pier, Charles (Gabrielle Simon-Mckenzie), Mathieu, Francis (Annie Hervieux), William, Janna (Michael Needelman), Keegan, Brittny, Richard, Amélie, Joanie; ses arrière- petits-enfants: Lennox, Émile, Lewis, Lyli-Rose, Kayden; ses frères et sœurs: feu Yolande (feu Roger Lefevre), Armand (Rolande Bélanger), Donat (feu Claudette Gagné), Céline (Jean-Louis Dusseault), Fernand, feu Léo (Denise Renaud), Micheline (Réjean Hébert); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Jouvrot: Lucille (feu Raynald Durand), feu Jean-Claude (feu Lise Rhéaume), feu Marcel (feu Marguerite Lépine), Lucette (Robert Caron), feu Gaston, Gisèle (feu Michel Gignac), Michel, Gérard (Jocelyne Lemadec), Denis (Danielle Lachance), Ginette (Claudel Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de la résidence Marcel Sioui pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.