COUTURE, Hilda



Au CHU - CHUL, le 22 avril 2019, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédée madame Hilda Couture, épouse de feu monsieur Pierre Guay, fille de feu dame Hilda-Ann Griffin et de feu monsieur Jean-Baptiste Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 29 avril 2019 à 10 h au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (Nathalie Doyon) et leur fille Marie-Elaine; Danielle et ses enfants: Frédéric (Arianne Gleeton), Alexandre (Karine Tremblay), Jessika (Kevin Pelletier) et Karina, Jo-Ann et son fils Yan; Hélène (Danny Weston) et leurs enfants: Jenny (Leon Kalk), Dave, Peter (Sabrina Daessle) et Matthew; ses arrière-petits-enfants: Émie, Samuel, Anaïs, Alexis, Nathan, Alyssia, Félix, Magalie, Sophie, Nora, Benjamin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse, Raymond, Robert (Dorothé Blais) et François (Louise Desy), ainsi que autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Logidor pour les 3 dernières belles années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca et Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.