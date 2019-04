BOISSONNEAULT, Hervé



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 21 avril 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Hervé Boissonneault, conjoint de madame Claire Trépanier. Il était le fils de feu Willie Boissonneault et de feu Gabrielle Laflamme. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Claire, ses enfants: Chantal (Benoit Dalpé), Christian (Patricia Lavoie), Pascale (Daniel Garant); ses petits-enfants: Kim (Philippe), Marie-Eve (Francis), Alex (Dereck), Benjamin, William, Mélina; ses arrière-petits-enfants: Gabrielle, Emmanuelle, Étienne, Thomas; ses frères et sœurs: feu Anatole (Rita Fillion), feu Gisèle, Fernand (Irène Morency), Bertrand (Micheline Fillion), Yvette (Gaétan Lemoine), Lorraine (Marc Labonté), feu Gaston (Nicole Fillion), Claude (Huguette Bergeron), Claudette (Arthur Duquette), Réjeanne (Georges Gingras), Michel (Madeleine Bergeron), Daniel (Thérèse Lemelin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trépanier: Doris (Jean-Noël Larouche), Marcelle, feu Raynald (Jacqueline Deschênes, Georges (Carole Dumaine), feu Yvon, feu Réjeanne, feu Marc (Suzanne Théberge), Michel, Robert (Line Derouin), André (Suzanne Côté), Linda, feu Alain (Christian Deschênes), Denis (Céline Tondreau); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de 13h30.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire