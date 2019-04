VÉZINA, Julienne



À son domicile, le 15 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Julienne Vézina, fille de feu dame Hélène Genest et de feu monsieur Ovila Vézina. Elle était l'épouse de feu monsieur Vincent Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 10 heures à 11 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Yvon Lenormand), Réal (Monique Desjardins) et Lynn (Jocelyn Demers); son petit-fils Gabriel (Mélanie Pelletier); sa petite-fille Mélanie (Philippe Busque Paquet) et son arrière-petite-fille Annabelle. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.