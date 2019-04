CHABOT, Edouard



Au CHSLD St-Antoine, le 26 janvier dernier, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Edouard Chabot, époux de feu Blanche Boivin. Il était le fils de feu Armand Chabot et de feu Lucienne Langlois. Il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Maurice Gagnon), Danny (Julie Harbour) et Sylvain (Annick Léveillée); ses petits-enfants : Roy, Philippe, Darren, Mya, Keven, Nathalie, Suzie et Cathy; ses frères et sœurs : Louise Chabot (André Martel), Nicole, Claude Lahoud, ses demi-frères et demi-sœur: Maurice, Jacques, Michel(feu), et Madelaine(feu) Lahoud, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Les arrangements ont été laissés aux soins du:Une période de condoléances aura lieu au cimetière St-Charles (1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC)de 12h30 à 14h30 suivi d'Merci à tous ceux et celles qui ont pris soin de lui jusqu'à son départ.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3) Pour rendre hommage à M. Chabot, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com