DUBOIS, René



Le 14 avril 2019 à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, en toute sérénité et entouré de l'amour des siens, est décédé Monsieur René Dubois à l'âge de 75 ans. Il a été Président Fondateur du Club de golf Les Boisés de Joly, co-propriétaire des entreprises Matériaux Laurier inc. ainsi que Menuiserie Laurier inc. Fils de feu dame Alexandrine Paré et de feu Philippe Dubois. Il était l'époux de Madame Suzanne Bergeron domicilié à St-Janvier de Joly du comté de Lotbinière.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, son conjoint Christian Perron, son fils Dominique, sa conjointe Danny Laflamme, ses belles-sœurs bien-aimées: Doris Bergeron et son conjoint Claude Allard, Jacinthe Bergeron et son conjoint Marcel Fortin; ses petits-enfants: Francis, Alexis, Sammy, Maude (Mickaël St-Gelais), Meghan (Jordan Bergeron), Marie-Eve (Pierre Roy) et Frédérick. Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs: Jeannine (Feu Jean-Paul Côté), Jean-Claude (Lisette Blanchet), Roland (Madeleine Charest), Gilles (Yolande Côté), Simone (Jean-Marc Ouellet), Monique (Rolland Demers), Lisette (Michel Paquet), Rollande (Florent Bédard); ainsi que Jacques (Francine Béland); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Ronald (Lydia Bédard), Françoise (feu Jean-Paul Côté) et son ami (Luc Bertrand), Camille, Bertrand (Nicole Bernard), Diane (Richard Grenier), Laurie (Gaston Hébert), Roger (Diane Demers), Solange (Gilbert Houde); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le 27 avril 2019 de 12h à 15h30 auNous tenons à remercier particulièrement les membres du personnel du Centre Hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père et l'accompagnement à tous les membres de notre belle grande famille. SVP, Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Qc, Tél : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca ou à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place