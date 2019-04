COUTURE, Roger



Au Centre d'hébergement Quatre-Vents, le samedi 20 avril 2019, est décédé à l'âge de 93 ans, M. Roger Couture. Fils de feu Xavier Couture et de feu Félénise Blanchette, il était domicilié à Lyster. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marte et Sarto; ainsi que sa soeur Colette (feu Jules Béland). Il était aussi le frère de: feu Soeur Ludgarde, feu Germaine (feu Denis Goulet), feu Henri (feu Éva Carrier), feu Albert (feu Hectorine Roberge), feu Rachel (feu Gérard Bonneau), feu Blandine (feu Rodolphe Roberge), feu Jules Allen (feu Simone Raiche) et feu Hervé (Jeannette Cadoret). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le mercredi 1er mai, jour de la cérémonie, à compter de 13 h, auLa famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement de Lyster pour les bons soins prodigués de même que pour leur accueil et leur compétence.