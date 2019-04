LEMELIN, Jeannine



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 avril 2019, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Jeannine Lemelin, fille de feu Joseph Lemelin et de feu Alphonsine Robitaille. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle était la soeur de feu Charles-Henri Lemelin (feu Noëlla Tanguay), de feu Hervé Lemelin (feu Simone Lemay), de feu Lauretta Lemelin, de feu Irène Lemelin, de feu Jean-Paul Lemelin (feu Marie- Reine Beaudoin), de feu Georges- Edmond Lemelin (feu Céline Huot), de feu Marc-André Lemelin et de feu Marthe Leduc-Nadeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le personnel de la Résidence Étienne-Simard de Saint-Romuald, le CLSC ainsi que l'équipe médicale de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/). La famille vous accueillera aule vendredi 26 avril de 19h à 22h et le samedi 27 avril à compter de 8h30.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald à une date ultérieure.