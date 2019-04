TANGUAY, Huguette Dionne



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 19 avril 2019, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée madame Huguette Dionne, épouse de feu monsieur René Tanguay, fille de feu dame Anna Lafontaine et de feu monsieur Louis-Philippe Dionne. Natif de Ste-Anne-des-Monts, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Alain, Raynold (Jovette Rodrigue), Gina (Daniel Lacasse), Lise, Mario (Francine Gagné) et Denis (Manon Bourbeau); ses petits-enfants : Mariko, Vicky, David et Marie-Eve; ses arrière-petits-enfants : Jolyane, Noémie, Rosalie, Charlie, Léonard, Maïka et Gabrielle. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Béatrice (feu Georges-Marie Lévesque), Julienne (feu Michel Paquet), Jeanne (feu Henri Béchard), feu Julien (feu Adrienne), Rose-Éva Chenard Dionne et feu Louis-Philippe, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage et des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leurs bons soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, 418 525-4385 Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.