ST-LAURENT, Noëlla Alexandre



Au Centre d'Anjou de St-Pacôme, le 30 mars 2019, est décédée en douceur à l'âge de 89 ans et 5 mois, dame Noëlla Alexandre, épouse de feu monsieur Réal St-Laurent, fille de feu Georges Alexandre et de feu Marie-Anne Mignault. Elle demeurait à St-Pacôme de Kamouraska.Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Julie-Anne (Jean Grenier) et Nathalie; ses petits-enfants: Myriam, Jean-Philippe, Mélanie (Nicolas Gauvin), Frédérick (Vanessa Thériault) et Nicolas, son arrière-petite-fille Mya, son frère Léopold (Thérèse Barbeau) et ses sœurs: Thérèse et Lucienne (feu Roger Ouellet), sa belle-sœur Reine St-Laurent ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Anjou à St-Pacôme pour leur dévouement et les bons soins prodigués.