FALARDEAU, Guy



À Québec, le 8 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Falardeau, fils de feu Charles Falardeau et de feu Marie-Antoinette Dion, époux de feu Anne-Marie Joncas. Il demeurait à Québec.de 10h à 11h.Il laisse dans le deuil son fils Denys (Chantale Ferland); ses petits-enfants : Isabelle Ferland Falardeau (Jean-Christophe Hébert-Généreux), Pier F. Normand (Marie-Soleil Héneault); sa sœur Cécile Gagné (Benoit Gagné); ses arrière-petits-enfants : Lily-Rose, Ophélia; autres membres de la famille et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.